Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего

В Украине за минувшие сутки подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей. Больше всего случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Протестировали за сутки: методом ПЦР - 73 461, методом ИФА - 21 106, экспресс-тестами - 62 936.
Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве (+2024), Днепропетровской области (+1935), Одесской (+1858), Харьковской (+1374), Запорожской (+1558).
За все время пандемии в Украине: