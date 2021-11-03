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Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей. Больше всего случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки

  • Новых случаев - 23 393,
  • Смертей - 720,
  • Госпитализаций - 5935,
  • Выздоровлений - 11 937.

Протестировали за сутки: методом ПЦР - 73 461, методом ИФА - 21 106, экспресс-тестами - 62 936.

Ситуация в регионах

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве (+2024), Днепропетровской области (+1935), Одесской (+1858), Харьковской (+1374), Запорожской (+1558).

Общая статистика

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 979 086 человек;
  • выздоровели - 2 466 674 человека;
  • летальных исходов - 69 447.
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