Вспышка коронавируса. В Украине более 23 тысяч COVID-случаев и 720 смертей: где больше всего
Фото: в Украине вспышка коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей. Больше всего случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Статистика за сутки
- Новых случаев - 23 393,
- Смертей - 720,
- Госпитализаций - 5935,
- Выздоровлений - 11 937.
Протестировали за сутки: методом ПЦР - 73 461, методом ИФА - 21 106, экспресс-тестами - 62 936.
Ситуация в регионах
Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве (+2024), Днепропетровской области (+1935), Одесской (+1858), Харьковской (+1374), Запорожской (+1558).
Общая статистика
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 979 086 человек;
- выздоровели - 2 466 674 человека;
- летальных исходов - 69 447.