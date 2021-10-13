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Вспышка коронавируса в Украине: более 16 тысяч новых заражений и 471 смерть за сутки

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили 16 309 новых случаев коронавируса, умер 471 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 4901 человека; летальных случаев - 471; выздоровели - 6462 человека. Протестировали методом ПЦР 56 174 лица, методом ИФА 12 030 человек, экспресс-тестами - 50 558 человек.

Больше всего новых случаев за сутки в Харьковской (1526), Одесской (1525), Днепропетровской (1344), Запорожской областях (1048), Киеве (978).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 578 394 лица;
  • выздоровели - 2 304 361 человек;
  • летальных случаев - 59 523.
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