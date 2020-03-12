Вспышка коронавируса: правительство Грузии переходит в чрезвычайный режим работы

Правительственные учреждения Грузии переходят в чрезвычайный режим работы в связи с коронавирусом. Об этом сообщает "Грузия Online".

В частности, речь идет о Министерствах здравоохранения, внутренних дел, образования, юстиции, иностранных дел и финансов, действующих на границах Грузии.

"Исходя из печальной статистики в мире, мы можем сказать, что мы относительно способны справиться с этими вызовами, однако у нас нет оснований для расслабления или самодовольства", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили отменил свои зарубежные визиты, в том числе в Украину, из-за опасности, связанной с распространением эпидемии коронавируса. Зурабишвили, в частности, отменила рабочие визиты в Болгарию, Украину и Бельгию.

Ранее сообщалось, что руководителя администрации президента Франции Патрика Стрзода проверят на вероятное заражение коронавирусом. Он на прошлой неделе контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Хотя у главы французского президента не было никаких симптомов, однако его попросили пройти проверку.