ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вспышка коронавируса: правительство Грузии переходит в чрезвычайный режим работы

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 10:28
Вспышка коронавируса: правительство Грузии переходит в чрезвычайный режим работы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, речь идет о Министерствах здравоохранения, внутренних дел, образования, юстиции, иностранных дел и финансов

Правительственные учреждения Грузии переходят в чрезвычайный режим работы в связи с коронавирусом. Об этом сообщает "Грузия Online".

В частности, речь идет о Министерствах здравоохранения, внутренних дел, образования, юстиции, иностранных дел и финансов, действующих на границах Грузии.

"Исходя из печальной статистики в мире, мы можем сказать, что мы относительно способны справиться с этими вызовами, однако у нас нет оснований для расслабления или самодовольства", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили отменил свои зарубежные визиты, в том числе в Украину, из-за опасности, связанной с распространением эпидемии коронавируса. Зурабишвили, в частности, отменила рабочие визиты в Болгарию, Украину и Бельгию.

Ранее сообщалось, что руководителя администрации президента Франции Патрика Стрзода проверят на вероятное заражение коронавирусом. Он на прошлой неделе контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию. Хотя у главы французского президента не было никаких симптомов, однако его попросили пройти проверку.

Во Франции за сутки от коронавируса умерли 15 человек На Кубе подтвердили первые случаи коронавируса
Новости Украины КоронавирусГрузия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь