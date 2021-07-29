Вспышка коронавируса в Японии: обновлен суточный рекорд заражений

В Японии обновлен суточный рекорд заражений коронавирусом. В стране впервые выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на NHK .

Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, за прошедшие сутки впервые выявили на территории страны более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ожидается, что подробная статистика по инфицированным в Японии будет обнародована в ближайшее время.