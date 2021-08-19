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Вспышка коронавируса в Одессе: количество инфицированных возросло до 67 человек

Автор: Сергей Пышкин

Количество больных коронавирусом человек в детском лагере "Молодая гвардия" увеличилось до 67. Результаты анализов на выявление штамма "Дельта" были направлены в лабораторию вчера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание 048.ua.

В результате вспышки коронавируса в детском лагере были госпитализированы 8 детей. Директор медицинского учреждения Елена Артемова отказалась комментировать их самочувствие.

Анализы для дальнейшего выявления штамма "Дельта" были вчера направлены в лабораторию, а результаты стоит ожидать через 3-5 дней.

"Когда мы получим тесты на "Дельту", мы увидим реальные данные о циркуляции этого штамма на территории Украины. Сейчас он уже регистрируется по всей стране: где меньше, где больше. На этом акцентировать не стоит, потому что это более важная информация для нас, эпидемиологов", - отметил врач Виталий Гончаров.

Медработник также добавил, что в Одессе, вероятно, могут начать тестирование на штамм "Дельта" уже с сентября.

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