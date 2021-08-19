Вспышка коронавируса в Одессе: количество инфицированных возросло до 67 человек

В результате вспышки коронавируса в детском лагере были госпитализированы 8 детей. Директор медицинского учреждения Елена Артемова отказалась комментировать их самочувствие.

Анализы для дальнейшего выявления штамма "Дельта" были вчера направлены в лабораторию, а результаты стоит ожидать через 3-5 дней.

"Когда мы получим тесты на "Дельту", мы увидим реальные данные о циркуляции этого штамма на территории Украины. Сейчас он уже регистрируется по всей стране: где меньше, где больше. На этом акцентировать не стоит, потому что это более важная информация для нас, эпидемиологов", - отметил врач Виталий Гончаров.

Медработник также добавил, что в Одессе, вероятно, могут начать тестирование на штамм "Дельта" уже с сентября.