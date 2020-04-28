Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом: полиция установила КПП

Возле общежития в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где была зафиксирована вспышка коронавируса, установили контрольно-пропускной пункт. Об этом сообщила сотрудница отдела коммуникаций полиции Киевской области Виталия Грохольская, передает "Укринформ".

Так, у общежития дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления.

"Там установлен контрольно-пропускной пункт, задействованы работники полиции, работники управлений патрульной полиции, также представители органов местного самоуправления", - сообщили в полиции.

При этом Грохольская добавила, что из общежития не выпускают людей.

"В общежитие - в случае необходимости под расписку впускают, но уже не выпускают этих людей. Грубых нарушений карантина или общественного порядка не допущено", - добавила она.

Напомним, в общежитии Петропавловской Борщаговки в Киевской области выявили вспышку коронавирусной инфекции. Так, вирус подтвердили у шести жителей и коменданта. При этом отмечалось, что вспышку вируса обнаружили случайно после того, как одному из жителей стало плохо и он потерял сознание.

Кроме того, коронавирус выявили почти у 80 жильцов общежития в Вишневом Киевской области. Также вспышку инфекции зафиксировали в двух общежитиях в селе Петропавловское Бориспольского района и в Гостомеле.