Вспышка коронавируса, новые санкции США и ЧП в Молдове: новости за 20 января

Минздрав заявил о вспышке коронавируса в Украине, США ввели санкции против украинских политиков, Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома". Подробнее о том, что произошло в четверг, 20 января - в материале РБК-Украина.

Россия установила США сроки для получения письменного ответа по "гарантиям безопасности"

Россия требует от США ответа на свои "гарантии безопасности", которые, в частности, включают невступление Украины в НАТО. Россияне хотят ответа на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос, имеет ли значение время, когда будет получен ответ. "Россия ждет письменного ответа от США по гарантиям безопасности на днях, не обязательно завтра, может быть и на следующей неделе", - заявил Песков.

Венгрия назвала условие для поддержки вступления Украины в НАТО

Венгрия поддержит вступление Украины в НАТО, если она избавится от недостатков, связанных с соблюдением прав этнических венгров. В частности, с правом на образование на родном языке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков", - отметил он. По его словам, Будапешт не удовлетворен ситуацией с правами этнических венгров в Украине.

Козак и еще три украинских политика попали под санкции США

Министерство финансов США ввело санкции против четырех украинских политиков за вредоносную деятельность России за рубежом. В частности, в список внесен народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак.

Как пояснили в Минфине США санкции введены за их участие в контролируемой российским правительством деятельности с целью дестабилизации ситуации в Украине.

В Украине началась вспышка коронавируса: Минздрав сделал официальное заявление

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

Также Ляшко назвал важные отличия "Омикрона" от других штаммов. В частности, у этого варианта коронавируса значительно короче инкубационный период.

Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"

Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение после угроз российского "Газпрома" о приостановке поставок газа. ЧП в сфере энергетики будет действовать в течение двух месяцев.

Как заявила премьер Наталья Гаврилица, введение ЧП позволит оперативно принимать решения для обеспечения газом населения, в том числе в обход законодательных норм.

Бывшего Папу Римского обвинили в бездействии из-за насильников в церкви

Бывшего Папу Римского Бенедикта XVI обвинили в преступном бездействии в конце 1970-х и начале 1980-х годов по факту сексуального насилия над детьми. Юридическое бюро Westpfahl Spilker Wastl (WSW) считает, что он знал о таких случаях, но ничего не предпринимал, когда возглавлял Мюнхенскую архиепархию.

Сообщается, что юридическое бюро провело расследование по просьбе самой архиепархии Мюнхена и Фрайзинга. По его итогам, Бенедикта XVI уличили как минимум в четырех таких случаев бездействия, когда он знал о сексуальном насилии со стороны представителей церкви.

Группа "Тартак" распалась

Участники известной украинской музыкаьной группы "Тартак" официально сообщили о распаде коллектива. И заинтриговали анонсом совершенно нового проекта. Об этом говорится в сообщении на официальной странице группы на Facebook.

"Мы, музыканты "Тартака", сегодня официально завершаем работу в составе группы. Благодарим всех, кто поддерживал наши старания удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути", - сказано в сообщении.

Сильный ветер и метели: в Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине в пятницу, 21 января, будет ветреной, местами ожидаются порывы до 20 метров в секунду. В Карпатах ожидаются метели.

Со следующей же недели в стране еще сильнее похолодает. А на выходные ожидаются снегопады.