Вспышка коронавируса в Малине: полиция усилит меры контроля

В городе Малин Житомирской области после вспышки коронавируса правоохранители усилили меры контроля. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

В частности, с 10 апреля на въездах и выездах из города будут установлены временные контрольно-пропускные пункты. Также в город направлены дополнительные силы полиции и Национальной гвардии для патрулирования.

"К работе в Малине готовятся 7 временных пунктов пропуска и контроля: по улицам Бондарика, Винниченко, Приходько, Гагарина, на перекрестках Суворова-Грищенко, Танкистов-Кантимиринцев-Городищанской, и в с. Малиновке. Также в городе увеличуется количество ежедневных пеших и автопатрулей: будут работать еще 6 дополнительных из числа приданных сил полиции и нацгвардийцив", - сообщили в полиции.

Напомним, за последние два дня в Малине подтвердили 12 случаев коронавируса - 4 за сегодня и 8 за вчера. Вспышка коронавируса произошла после того, как группа местных жителей отпраздновала возвращение из Польши своего товарища, который оказался больным коронавирусом.

Всего 9 апреля в Житомирской области подтвердили еще 10 случаев коронавируса. Таким образом количество зараженных в области увеличилось до 41 человека.