ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вспышка коронавируса в Малине: полиция усилит меры контроля

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 22:31
Вспышка коронавируса в Малине: полиция усилит меры контроля
Иллюстративное фото (dumskaya.net)

На въезде и выезде из города установят блок-посты и усилят патрулирование

В городе Малин Житомирской области после вспышки коронавируса правоохранители усилили меры контроля. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

В частности, с 10 апреля на въездах и выездах из города будут установлены временные контрольно-пропускные пункты. Также в город направлены дополнительные силы полиции и Национальной гвардии для патрулирования.

"К работе в Малине готовятся 7 временных пунктов пропуска и контроля: по улицам Бондарика, Винниченко, Приходько, Гагарина, на перекрестках Суворова-Грищенко, Танкистов-Кантимиринцев-Городищанской, и в с. Малиновке. Также в городе увеличуется количество ежедневных пеших и автопатрулей: будут работать еще 6 дополнительных из числа приданных сил полиции и нацгвардийцив", - сообщили в полиции.

Напомним, за последние два дня в Малине подтвердили 12 случаев коронавируса - 4 за сегодня и 8 за вчера. Вспышка коронавируса произошла после того, как группа местных жителей отпраздновала возвращение из Польши своего товарища, который оказался больным коронавирусом.

Всего 9 апреля в Житомирской области подтвердили еще 10 случаев коронавируса. Таким образом количество зараженных в области увеличилось до 41 человека.

Вспышка коронавируса в Першотравенске: полиция открыла дело В Запорожской области подтвердили первую смерть от коронавируса
Новости Украины ЖитомирКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь