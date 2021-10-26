Вспышка коронавируса в Китае: провинции закрывают на карантин

По его словам, с 17 октября в Китае было несколько локальных вспышек, и они быстро расширяются. Быстрое распространение коронавируса происходит несмотря на то, что около 75% населения Китая - или более миллиарда человек - полностью вакцинированы от COVID-19, заявил Ми Фэн.

Вспышку впервые обнаружили 16 октября среди туристической группы полностью вакцинированных пожилых людей из Шанхая. Из 133 случаев заражения, зарегистрированных по состоянию на воскресенье, 106 были связаны с 13 туристическими группами.

Инфицирование зафиксировано:

во Внутренней Монголии,

Ганьсу,

Нинся,

Гуйчжоу,

Ланьчжоу,

Пекине.

Введены новые ограничения

Власти запретили туристическим агентствам организовывать поездки по этим регионам, а власти столицы в воскресенье ужесточили ограничения на въезд в город. Теперь от путешественников из регионов высокого и среднего риска в Пекине потребуют негативный тест на коронавирус и двухнедельный мониторинг состояния здоровья.

В городе Эдзин-Ци во Внутренней Монголии после обнаружения 12 новых больных всем местным жителям и туристам запретили покидать свои дома или номера в гостиницах, а шестерым должностным лицам, в частности директору местной Комиссии по здравоохранению, объявили о суровом наказании из-за "вялой реакции и неэффективного управления".

В Ланьчжоу объявили о мерах по "прекращению всей туристической деятельности" и перемещению гостей города на карантин.

Во Внутренней Монголии и Ганьсу приостановили работу всех поездов, автобусов и такси.