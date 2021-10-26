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Вспышка коронавируса в Китае: провинции закрывают на карантин

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Пекин, Вторник 26 октября 2021 08:49
Вспышка коронавируса в Китае: провинции закрывают на карантин Фото: в Китае новая вспышка коронавируса (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Китае новая вспышка коронавируса, более ста случаев заболевания COVID-19 в одиннадцати провинциях в течение недели. Существует риск того, что вспышка распространится еще дальше.

Об этом заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

По его словам, с 17 октября в Китае было несколько локальных вспышек, и они быстро расширяются. Быстрое распространение коронавируса происходит несмотря на то, что около 75% населения Китая - или более миллиарда человек - полностью вакцинированы от COVID-19, заявил Ми Фэн.

Вспышку впервые обнаружили 16 октября среди туристической группы полностью вакцинированных пожилых людей из Шанхая. Из 133 случаев заражения, зарегистрированных по состоянию на воскресенье, 106 были связаны с 13 туристическими группами.

Инфицирование зафиксировано:

  • во Внутренней Монголии,
  • Ганьсу,
  • Нинся,
  • Гуйчжоу,
  • Ланьчжоу,
  • Пекине.

Введены новые ограничения

Власти запретили туристическим агентствам организовывать поездки по этим регионам, а власти столицы в воскресенье ужесточили ограничения на въезд в город. Теперь от путешественников из регионов высокого и среднего риска в Пекине потребуют негативный тест на коронавирус и двухнедельный мониторинг состояния здоровья.

В городе Эдзин-Ци во Внутренней Монголии после обнаружения 12 новых больных всем местным жителям и туристам запретили покидать свои дома или номера в гостиницах, а шестерым должностным лицам, в частности директору местной Комиссии по здравоохранению, объявили о суровом наказании из-за "вялой реакции и неэффективного управления".

В Ланьчжоу объявили о мерах по "прекращению всей туристической деятельности" и перемещению гостей города на карантин.

Во Внутренней Монголии и Ганьсу приостановили работу всех поездов, автобусов и такси.

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