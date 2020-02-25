Вспышка коронавируса в Италии и стрельба в Днепре: новости за 24 февраля

Вспышка коронавируса в Италии, перестрелка возле школы в Днепре, решение суда по делу об увольнении Насирова. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 24 февраля, - в материале РБК-Украина

В Италии зафиксировано 229 случаев коронавируса

В Италии, по состоянию на 19:00 24 февраля, зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом. Генеральное консульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина усиливает меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса. Ранее РБК-Украина сообщало, что Украине на государственном границе и в аэропортах ужесточат меры за коронавируса в Италии.

В Днепре произошла перестрелка возле школы, есть пострадавшие

В Днепре произошла перестрелка, правоохранители ввели план "Сирена". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что из авто открыли стрельбу. Прозвучали несколько выстрелов, которые серьезно напугали людей. Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.

В результате перестрелки трое человек получили огнестрельные ранения. Сообщается, что у двоих пострадавших ранение ног, у третьего - ранение шеи. Причина конфликта неизвестна.

В Киеве маршрутка влетела в грузовик, 11 госпитализированных

В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате 11 человек пострадали и госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев. Оперативный" в Facebook.

Сообщается, что маршрутка №474 сообщением "станция метро "Харьковская" - Бортничи" на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика.

"Нафтогаз" резко снизил цену на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" на февраль 2020 года установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Согласно сообщению, цена газа составит 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года.

Минюст обжалует решение суда по делу об увольнении Насирова

Вчера, 24 февраля, стало известно, что апелляционный суд признал противоправным решение Кабмина об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы. Позже в самом суде уточнили, что никакой речи о его восстановлении на должности не идет.

Министерство юстиции Украины обжалует решение суда по делу об увольнении. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Насиров фигурирует в уголовном деле о нанесении ущерба на 2 млрд гривен. По данным следствия, на должности главы ГФС он сотрудничал с беглым нардепом Александром Онищенко, выдавая его газодобывающим компаниям отсрочки на выплату ренты. https://www.rbc.ua/rus/news/rabinovich-raskritikoval-initsiativu-vernut-1582551850.html

Катастрофа MH17: у JIT есть свидетель запуска ракеты

У международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17. Об этом заявил глава JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS.

Кроме того, Вестербеке уверен в том, что ракету запускали с помощью российской системы "БУК".

На вопрос о том, есть ли в JIT свидетель по запуску ракеты, глава группы ответил: "Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их".

Россия является агрессором в Украине, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия демонстрирует силу нарушая воздушное пространство других стран. Об этом он заявил в интервью польскому еженедельнике Sieci.

Дуда заявил, что Россия четко и последовательно нарушает международное право.

"Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы являемся абсолютным сторонником соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится", - сказал он.

В Николаеве мощный ураган снес мост, по которому шли люди (видео)

В Николаеве ураган снес пешеходный мост, по которому переходили люди. Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля. В результате случившегося никто не пострадал. При этом на видео видно, что пешеходам едва удалось избежать трагической случайности.

Кроме того, из-за непогоды в Украине в некоторых областях частично повалены деревья на дороги, а также сорваны крыши зданий. Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.