Вспышка коронавируса на Expo 2020 в Дубае: выставку частично могут закрыть

Отмечают, что на выставке в Дубае зафиксировали всплеск COVID среди персонала. Такая ситуация может вынудить временно закрыть некоторые ее части для глубокой очистки и дезинфекции. Однако масштаб или местонахождение заражения не уточнили.

Ежедневная заболеваемость вирусом в ОАЭ выросла в 37 раз всего за последние три недели после появления штамма "Омикрон". Это составляет проблему для проведения одного из первых в мире крупных мероприятий в условиях все еще бушующей пандемии.

Выставка Expo 2020 открылась в октябре после годовой задержки. В ОАЭ сделали ставку на то, что быстрая кампания по COVID-вакцинации позволит экономике избежать закрытия, которое парализовало большую часть мира.

На выставку съехались миллионы туристов со всего мира. Ее территория заполнена множеством павильонов, ресторанов, магазинов и площадок для представлений.