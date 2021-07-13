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Вспышка COVID в центре вакцинации: в Малайзии более 200 человек заразились коронавирусом во время прививания

Автор: Мария Кучерявец

Центр вакцинации в Малайзии сегодня, 13 июля был закрыт из-за вспышки коронавируса. После прививки COVID-19 зафиксировали почти у 200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, у 204 человек из 435 протестированных подтвердили заражение коронавирусом.

Отмечено, что тем, кто был привит от COVID-19 с 9 по 12 июля в центре вакцинации, было рекомендовано пройти самоизоляцию в течение 10 дней.

Как сообщают медики, вспышка коронавируса в центре вакцинации произошла одновременно со значительным ростом заболеваемости в стране, который пытаются сдержать.

По информации представителей центра, возобновление работы состоится уже в эту среду после того, как будет проведена дезинфекция и изменится штатное расписание.

Известно, что каждый день в данном центре вакцинации делают около 3 тысяч прививок.

Напомним, что власти Малайзии приняли решение помещать в палаты интенсивной терапии только тех больных коронавирусом, у которых высокие шансы на выздоровление.

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