Вспышка COVID на Олимпиаде и частичный отвод войск от Украины: новости за выходные

Россия после учений частично отводит войска от Украины, Китай сообщил о резком росте случаев COVID на Олимпиаде, умер актер Леонид Куравлев. Подробнее о том, что произошло на выходных, 29-30 января, - в материале РБК-Украина.

Россия после учений частично отводит войска от Украины

Российская Федерация после учений в Западном военном округе (ЗВО) частично отводит войска от Украины. Военнослужащие направляются в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

В пункты постоянной дислокации отводятся передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Авиация, задействованная в ходе проверки, тоже вернулась на аэродромы базирования. По данным "Интерфакса", речь идет о проверке боевой готовности, которая стартовала 25 января. В ней было задействовано более 1 000 военных Первой танковой армии и порядка 100 единиц военной техники.

Зеленский опасается, что США намеренно раздувают угрозу вторжения России, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут намерено раздувать угрозу вторжения России. В частности, чтобы подготовить почву для заключения сделки с Кремлем по Донбассу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Politico.

Издание пишет, что еще в ноябре 2021 года Зеленский бил тревогу и говорил об угрозе российского вторжения, но в последнее время "стремится излучать спокойствие". По словам источников Politico, близких к президенту Украины и его команде, изменение настроений Зеленского связано с растущим раздражением в отношении администрации президента США Джо Байдена. В том числе после того, как Госдеп отозвал семьи дипломатов, что еще больше запугивает украинцев и сказывается на финансовых рынках.

Воинский учет для женщин. Правила изменятся: что известно

В декабре прошлого года Министерство обороны опубликовало перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на учет как военнообязанных. Впрочем, через месяц ведомство решило разработать новую редакцию приказа.

Подробнее о том изменится - в материале РБК-Украина.

Интерпол отказал России в розыске украинского режиссера Лавренчука

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказала России в розыске украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука. В декабре его задерживали в Италии по требованию российской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

Денисова отметила, что согласно ответу Нацполиции, данные Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу российского бюро, были удалены из-за несоответствия положениям ст. 3 Устава. Это означает, что Лавренчука преследуют по политическим мотивам.

Умер актер Леонид Куравлев

Знаменитый актер Леонид Куравлев умер в Москве в возрасте 85 лет в воскресенье, 30 января. До этого звезду советского кинематографа госпитализировали в реанимацию с подозрением на COVID-19, а после недавней выписки из больницы перевели в хоспис на реабилитацию под круглосуточное наблюдение.

Леонид Куравлев - звезда фильмов "Иван Васильевич меняет профессию", "Вий", "Афоня".

Китай сообщил о резком росте случаев COVID среди спортсменов и чиновников на Олимпиаде

Ежедневное количество случаев COVID-19 среди спортсменов и официальных лиц команд на зимних Олимпийских играх в Пекине выросло как минимум до 19. Ранее было всего два случая. Отмечается, что включая спортсменов и официальных лиц, 36 сотрудников, связанных с Играми, были заражены: 29 - по прибытии в пекинский аэропорт и семеро уже в "замкнутой петле", отделяющей персонал мероприятия от публики.

Согласно подсчету Reuters предварительных заявлений, количество случаев среди спортсменов и официальных лиц команд превысило число случаев среди "других заинтересованных сторон", включая СМИ, спонсоров и персонал, впервые с тех пор, как 23 января Китай начал публиковать ежедневные данные о случаях коронавируса, связанных с Олимпийским играми.

Снегопады и сильный ветер: какой будет погода в последний день января

Сегодня, 31 января по всей территории Украины будет идти мокрый снег, который местами будет сопровождаться штормовым ветром. При этом столбики термометра днем будут колебаться в пределах -1 +5 градусов.

Подробнее о погоде – в материале РБК-Украина.