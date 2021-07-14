Вспышка COVID на борту британского авианосца Queen Elizabeth: заразились более 100 вакцинированных моряков

Отмечается, что моряки других военных кораблей, сопровождающих авианосец, также заболели коронавирусом.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что весь экипаж получил две дозы вакцины COVID-19, а вспышка контролируется.

Известно, что Queen Elizabeth прошел примерно четверть пути 28-недельного развертывания.

Сейчас он вошел в Индийский океан и должен продолжить движение в Японию, но из-за вспышки заболеваемости сделает это позже.

Представители Королевского военно-морского флота заявили, что на борту моряки регулярно проходят тесты, придерживаются социальной дистанции и носят маски.

Как сообщают в ВВС, это первый случай вспышки COVID-19 на борту данного авианосца.