Вспышка COVID в "Артеке": число зараженных детей выросло вдвое

При этом "Артек" работает в штатном режиме, а на смене в лагере сейчас находится около 2,5 тысячи детей.

"Выявлено 12 детей по инфекционным признакам, мы их перевели в медицинские учреждения "Министерства здравоохранения Республики Крым" (оккупационной власти - ред.). Там было подтверждено, что у детей COVID-19", - сказал Федоренко.

В лагере сообщили, что больных направили под медицинское наблюдение на 14 дней в обсерватор (в санаторий "Прибой" в Евпатории", "Центральная городская больница Армянска").