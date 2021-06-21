UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вспышка COVID в "Артеке": число зараженных детей выросло вдвое

Автор: Даша Харченко

В оккупированном Россией Крыму произошла вспышка коронавируса среди детей в лагере "Артек". Количество заболевших детей возросло до 12 человек.

Об этом сообщил директор центра "Артек" Константин Федоренко, передает Крым.Реалии.

При этом "Артек" работает в штатном режиме, а на смене в лагере сейчас находится около 2,5 тысячи детей.

"Выявлено 12 детей по инфекционным признакам, мы их перевели в медицинские учреждения "Министерства здравоохранения Республики Крым" (оккупационной власти - ред.). Там было подтверждено, что у детей COVID-19", - сказал Федоренко.

В лагере сообщили, что больных направили под медицинское наблюдение на 14 дней в обсерватор (в санаторий "Прибой" в Евпатории", "Центральная городская больница Армянска").

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом подтвердили уже у шести воспитанников детского лагеря.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымАртекКоронавирус