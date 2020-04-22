Вспышка COVID-19 в общежитии и падение цены на нефть Brent: новости за 21 апреля

В Украине зафиксировано 6125 зараженных коронавирусом, пожары в Чернобыле и Житомирской области продолжаются, цены на нефть Brent рекордно упали. Подробнее о том, что произошло во вторник, 21 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

Минздрав сообщил о резком росте количества больных коронавирусом в стране. За сутки новыми инфицированными стали 415 украинцев, в больницы с диагнозом COVID-19 попали 126 украинцев. За все время пандемии зафиксировано 6125 зараженных, 161 летальный случай и 367 выздоровлений.

В Вишневом Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии. Уже умерли двое жильцов этого общежития.

Ученые Оксфордского университета в четверг, 23 апреля, приступят к испытаниям потенциальной вакцины от коронавируса на людях.

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона человек

Пожары в Чернобыле и Житомирской области продолжаются

Продолжаются пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области. Для ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне задействовали вертолеты.

Одной из причин возораний в Житомирской области, спасатели называют повреждение линии электропередач.

У берегов Бенина пираты захватили судно, похищен украинец

У берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher", среди членов экипажа один украинец. Об этом сообщил РБК-Украина директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

По его словам, в результате нападения гражданина Украины похитили и вывезли в неизвестном направлении.

Цены на нефть Brent упали ниже 19 долларов впервые с февраля 2002

Цены на нефть североморской марки Brent впервые с февраля 2002 года упали ниже 19 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, по состоянию на 12:35 по киевскому времени цена нефти Brent опустилась до 18,40 доллара за баррель, при этом с начала торгов нефть подешевела почти на 30%.

Елизавете II — 94 года

21 апреля королева Великобритании Елизавета II отпраздновала день рождения. Ее Величеству исполнилось 94 года. День рождения Елизаветы второй в этом году уже назвали самым аскетичным. Ведь Великобритания переживает пандемию коронавируса, из-за чего все официальные торжества отменены. Однако самые близкие уже поздравили свою именитую родственницу. К примеру, Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились с фолловерами архивным фото с королевой.