Вспышка COVID-19 под Киевом: Нацгвардия взяла под охрану общежитие в Вишневом

Национальная гвардия взяла под охрану общежитие в Вишневом, что под Киевом, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что на данный момент всех жильцов общежития проверяют на наличие коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

"Жителей дома полностью изолированно, посетителей не допускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в общежитии в Вишневом выявили заболевание коронавирусом у 37 человек из более 300 жителей, 2 зараженных скончались.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин Голосеевский мужской монастырь. В монастыре зафиксировали 12 случаев заражений. Всего в Киеве подтвердили 989 случаев заражения COVID-19. Из них 97 - за последние сутки.

Кроме этого сообщалось, что вспышку коронавируса зафиксировали в Днепре. За сутки в городе заразились 20 человек, хотя раньше было по 1-2 человеку.