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Вспышка COVID-19 в Болгарии: власти продлили чрезвычайное положение

Болгария, Понедельник 27 июля 2020 16:37
Вспышка COVID-19 в Болгарии: власти продлили чрезвычайное положение
Фото: больница (bnr.bg)
Автор: Юлия Струк

Соответствующее решение предусмотрено указом МОЗ Болгарии

В Болгарии зафиксирована новая вспышка коронавируса. Власть продлила действие чрезвычайного положения до 31 августа.

Об этом сообщает местное издание Novinite.

Такое заявление сделал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе заседания правительства в понедельник, 27 июля.

"Согласно указу министра здравоохранения чрезвычайное положение (в сфере здравоохранения, - ред.) будет продлено на один месяц", - сказал глава болгарского правительства.

Уточнено, что ЧП продлили до 31 августа. Он начал действовать в Болгарии в середине мая в связи с пандемией коронавируса. С тех пор власть его уже несколько раз продлевала.

Добавим, что в Болгарии по состоянию на 27 июля лабораторно подтверждено 10 427 случаев коронавируса, из них продолжают болеть 4732 человека.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

Как писало РБК-Украина, член Европейской комиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила о росте числа зараженных коронавирусов в ЕС в последние недели.

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