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Вспыхнул как факел: в Нидерландах электрокар Volkswagen ID.3 сгорел дотла после зарядки

Автор: Вадим Добровольский

В городе Гронинген в Нидерландах электромобиль Volkswagen ID.3 сгорел сразу после зарядки. Воалелица и ее дочь едва успели покинуть вспыхнувшую машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InsideEV’s.

Volkswagen ID.3 был припаркован на улиице на парковочном месте, зарезервированном для электромобилей, и непосредственно перед возгоранием была подключена к зарядной станции.

Владелица электромобиля отключила зарядный кабель, чтобы начать поездку. Она едва успела посадить своего ребенка в машину и хотела сесть за руль, как заметила дым, после чего тут же появилось пламя.

Женщина с ребеноком успели покинуть начавший пылать электрокар и не пострадали. Чего не скажешь о самой машине.

Прибывший пожарный расчет быстро справился с огнем, но это не помогло Фольксвагену - машина сгорела дотла и не подлежит восстановлению. Более того - от огня пострадал стоявший рядом электрокар Nissan Leaf первого поколения, у которого от высокой темературы оплавился передний бампер.

Ранее не встречалось сообщений о пожарах VW ID.3, поэтому, не исключено, данное происшествие - первый случай возгорания этой модели в процессе зарядки.

Как сообщается, в Volkswagen уже начато расследование пожара. После установления причин пожара компания оповестит об этом владелицу машині и городские власти.

Напомним, китайская компания GAC представила самую быструю зарядку для электромобилей. Время зарядки кроссовера Aion V составляет всего восемь минут от 0 до 80%.

Также сообщалось, что китайский аналог Google представил полностью автономный электромобиль. Машина без руля и педалей управляется автопилотом пятого уровня автономности.

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электромобили