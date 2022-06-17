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Вспышка холеры в Мариуполе. Стало известно, сколько человек ежедневно жалуются на симптомы

Фото: разбомбленный Мариуполь (GettyImage)
Автор: РБК-Украина

В Мариуполе каждый день по 10-15 человек жалуются на симптомы холеры или дизентерии. У людей наблюдается рвота, диарея и головная боль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника мера города Петра Андрющенко.

Советник городского головы ссылаясь на источники из круга коллаборантов сообщает, что в больницах оккупированного города нет ни реагентов для тестирования людей, ни антибиотиков, поскольку россияне все вывезли. При этом вместо лечения - людей отправляют домой.

"Оккупанты ограничили общение с мариупольцами по больницам. В больнице №2 на стационаре находятся российские военные, с позавчера они не посещают общую столовую. Все отдельно", - заявил Андрющенко.

Напомним, согласно данным Минздрава, в Украине не было зафиксировано ни одного случая холеры. Но из-за разрушений растут риски в оккупированном Мариуполе.

Также сообщалось, что в Мариуполе из-за угрозы вспышки холеры оккупанты готовят досрочный запуск инфекционной больницы.

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