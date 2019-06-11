ВСП уволил судью по делу Саакашвили

Высший совет правосудия (ВСП) решил уволить Ларису Цокол с должности судьи Печерского районного суда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Также совет постановил приостановить рассмотрение вопроса об увольнении Владимира Скорика с должности судьи Соломенского районного суда города Киева.

Отметим, 10 ноября 2018 года Цокол отстранили от должности судьи с учетом заключения первой дисциплинарной палаты ВСП. Отметим, она рассматривала дело лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили и 11 декабря 2017 года она отказала прокурорам в ходатайстве взять его под круглосуточный домашний арест.

В частности, РБК-Украина писало, что Окружной административный суд города Киева отказал Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к Государственной миграционной службе Украины по процедуре реадмиссии. Саакашвили просил суд признать незаконным решение миграционной службы о его реадмиссии в Польшу, признать незаконными действия миграционной службы и Государственной пограничной службы по реадмиссии, а также истец просил суд обязать миграционную службу отменить соответствующее решение.

Саакашвили подавал иск на пятого президента Украины Петра Порошенко, поскольку считает, что его незаконно лишили украинского гражданства.