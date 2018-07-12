Вследствие российской агрессии убито 3 тыс. украинских солдат, - Порошенко

Порошенко назвал Путина ответственным за невинные жертвы в Украине

В результате агрессии Российской Федерации (РФ) на Донбассе убиты почти 3 тысячи украинских солдат. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время симпозиума "НАТО вовлекает" в Брюсселе, передает пресс-служба главы государства.

Также Порошенко в ходе выступления на симпозиуме заявил, что ответственным за эти жертвы в Украине является российский президент Владимир Путин.

"Можете ли вы себе представить, что почти три тысячи украинских солдат было убито? Более десяти тысяч гражданских было убито. Кто ответственный за эти невинные жертвы? Путин", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Россия разрушила поствоенную систему безопасности, которая базировалась на Совете безопасности ООН. Теперь НАТО остается единственным действенным механизмом защиты.

"Когда один из членов Совета безопасности ООН является агрессором, то этот механизм больше не работает, он полностью разрушен", - отметил Порошенко.

Также он заявил о полной солидарности с Грузией и напомнил, что украинский президент и власть 10 лет назад, в августе 2008 года, были вместе с грузинским народом, когда РФ проводила агрессивную операцию в Грузии.

Президент в очередной раз напомнил о стремлении Украины, которая хочет стать членом НАТО ради защиты своего суверенитета.

Напомним, ранее 12 июля 2018 во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Порошенко отметил, что Украина не будет поддерживать общеевропейских проектов, в которых участвует Российская Федерация.