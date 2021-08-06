ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вслед за "Львовом". В аэропорту "Киев" начали вакцинировать от COVID

Новина українською →
Киев, Пятница 06 августа 2021 18:05
Вслед за "Львовом". В аэропорту "Киев" начали вакцинировать от COVID Фото: в аэропорту Жуляны заработал пункт вакцинации от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В аэропорту "Киев" (Жуляны) открылся пункт вакцинации от коронавируса. Прилетающие или вылетающие украинцы могут сделать прививку препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Пункт вакцинации находится в терминале А. С 6 по 8 августа он работает с 17:00 до 22:00. Прививки делают в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Проходить обследование, измерять давление, сдавать анализы, в частности ПЦР-тест или тест на антитела не нужно. Заявление от семейного врача для вакцинации предоставлять необязательно.

Напомним, ранее пункт вакцинации от коронавируса заработал в аэропорту "Львов".

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что нужно создавать пункты прививки на пограничных пунктах пропуска и аэропортах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Жуляны Коронавирус Вакцинация
NEWS
Угрожавшего взорвать Кабмин арестовали
Угрожавшего взорвать Кабмин арестовали
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация