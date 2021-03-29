Вслед за Байденом: президент Литвы считает Путина убийцей

"К сожалению, да", - ответил Науседа на вопрос, мог бы он вслед за президентом США Джо Байденом назвать Путина убийцей.

По словам президента Литвы, Россия демонстративно не обращает внимания на территориальную целостность соседних стран, таких как Украина.

"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное безразличие, назовем это так, в отношении ценностей цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль последнее время делает довольно демонстративно", - сказал Науседа.

Он также отметил, что внутри России режим "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких, как Алексей Навальный.

"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе - это нужно и эмоционально и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Науседа.