ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВСК по расследованию убийства Шеремета создадут в январе

Новости » Происшествия     18.12.2019 - 11:31
ВСК по расследованию убийства Шеремета создадут в январе
Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Сейчас готовятся документы

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады по вопросам расследования дела убийства журналиста Павла Шеремета может заработать в январе 2020 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По его словам, сейчас в парламенте собирают документы для создания ВСК.

"Идет речь о создании Специальной депутатской следственной комиссии, чтобы она разобралась в этом деле. Сейчас готовятся документы. Я думаю, если подготовятся документы, то в январе-месяце вопрос будет вынесен в зал", - рассказал Монастырский.

Также нардеп сообщил журналистам, что у депутатов есть много вопросов относительно расследования дела.

"Из того, что я услышал, осталось достаточно вопросов, которые я надеюсь, что ВСК сможет исследовать. Много видим несостыковок в тех материалах, которые были озвучены на пресс-конференции", - добавил он.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в причастности к убийству Шеремета ветеран Андрей Антоненко отказывается давать показания по делу.

Напомним, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Фигурант дела Шеремета отказывается давать показания Убийство Шеремета: защите фигурантов предоставили материалы дела
Новости Украины Павел Шеремет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь