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На всіх маршрутах київського транспорту запустили оплату карткою

Фото: на всіх маршрутах київського транспорту запустили оплату карткою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві від сьогодні всі види комунального громадського транспорту приймають оплату банківськими картками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Від сьогодні оплата за проїзд банківською картою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше банківською картою у громадському транспорті Києва можна було розрахуватися лише на певних маршрутах.

Також ми писали, що у Києві планують зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів.

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Київ