Не всі питання закриті. В ГУР не можуть підтвердити загибель Пригожина в авіакатастрофі

"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все достатньо очевидно", - заявив Юсов.

Як пояснив представник розвідки, для підтвердження смерті Євгена Пригожина "треба ще деякий час зачекати". Зокрема відповідаючи на питання, чи може ватажок "Вагнера" теоретично десь з'явитись, він наголосив на важливості оперування підтвердженими даними.

Авіакатастрофа у Тверській області

23 серпня у Тверській області розбився бізнес-джет. Пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Через декілька днів Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель ватажка "Вагнера" Пригожина в авіакатастрофі. Вже 29 серпня його пресслужба заявила про поховання найманця на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі. Прощання нібито пройшло у закритому форматі.