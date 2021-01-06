Всемирный банк прогнозирует рост мировой экономики при условии вакцинации

В 2021 году ожидается рост мировой экономики на 4% при условии, что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего предстоящего года. Однако восстановление, по всей вероятности, будет вялым.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" за январь 2021 года.

Как отмечается в докладе, хотя мировая экономика, пережившая в 2020 году спад до 4,3%, сегодня вновь растет, пандемия нанесла тяжелый ущерб: увеличивается число жертв и заболевших, миллионы людей ввергнуты в бедность, а впереди, возможно, продолжительный период низких показателей экономической активности и доходов.

"В то время как мировая экономика, похоже, вступила в период вялого восстановления, перед директивными органами встают задачи внушительного масштаба - в области здравоохранения, управления задолженностью, бюджетной политики, денежно-кредитнo политики центральных банков и структурных реформ, – которые им необходимо решить, чтобы этот все еще нестабильный процесс восстановления мировой экономики набрал силу и заложил основы для устойчивого экономического роста", - отметил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Согласно оценкам, наблюдавшееся в 2020 году сокращение глобальной экономической активности оказалось чуть менее значительным, чем прогнозировалось ранее, в основном за счет меньшего спадa экономики в развитых странах и более активного восстановления в Китае. В то же время нарушения экономическoй активности в большинстве стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, оказались более серьезными, чем ожидалось.

Прогнозы на ближайшие перспективы остаются крайне неопределенными, и в области роста экономики по-прежнему возможны различные сценарии. При пессимистическом сценарии, предполагающем продолжение роста заболеваемости и задержки с внедрением вакцины, рост мировой экономики в 2021 году может быть ограничен до 1,6%. В то же время, при оптимистичном сценарии, предусматривающем успешное обуздание пандемии и ускорение процесса вакцинации, темпы экономического роста в мире могут повыситься почти до 5 процентов.

Начавшееся было оживление в странах с развитой экономикой затормозилось в третьем квартале после нового всплеска заболеваемости - это предвещает, что восстановление экономики будет медленным и непростым. После сокращения в 2020 году, составившего, по оценкам, 3,6%, в 2021 году ВВП США вырастет, согласно прогнозам, на 3,5%. Объем производства в зоне евро, как ожидается, вырастет в 2021 году на 3,6% после сокращения на 7,4% в 2020 году. В Японии, где в минувшем году наблюдался спад на 5,3%, в 2021 году прогнозируется рост экономической активности на 2,5%.

Ожидается, что совокупный ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, включая Китай, вырастет в 2021 году на 5% после сокращения на 2,6% в 2020 году. Предполагается, что экономику Китая, выросшую в минувшем году на 2%, в этом году ждет рост на 7,9%. Рост экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, за исключением Китая, по прогнозам, составит в 2021 году 3,4%, после сжатия на 5% в 2020 году. Прогнозируется, что в странах с низким уровнем дохода экономическая активность в 2021 году повысится на 3,3%, тогда как в 2020 году наблюдался спад на 0,9%.

Отметим, Международный валютный фонд улучшил прогноз по мировой экономике и теперь ожидает падения на 4,4% в 2020 году и восстановительного роста в 5,2% в 2021 году.

Напомним, в октябре 2020 года Всемирный банк прогнозировал падение экономики Украины в 2020 году на 5,5%. Это на 2,0 п.п. ниже, чем прогноз сокращения валового внутреннего продукта, который банк давал в апреле (3,5%).