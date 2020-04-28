Всемирный банк одобрил дополнительный кредит Украине на борьбу с COVID-19

Фото: Всемирный банк worldbank.org)

Дополнительно выделяется 135 млн долларов, из них 35 млн долларов пойдут непосредственно на борьбу с коронавирусом

Совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере 135 млн долларов для проекта "Улучшение охраны здоровья на службе у людей". Об этом сообщается на сайте банка.

Как отмечается в сообщении, средства выделяются с целью расширения мер реагирования на пандемию COVID-19, которые вводятся в секторе здравоохранения в Украине.

В рамках действующего проекта "Улучшение охраны здоровья на службе у людей" оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупке современного оборудования и улучшении качества медицинских услуг. Начальная сумма кредита в размере 215 млн долларов направлялась на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшение предоставления услуг.

"Дополнительные средства в размере 135 млн долларов помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрять важные реформы, а также провести обучение для тысяч украинских врачей для оказания современных медицинских услуг", - говорится в сообщении.

В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда государственного бюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах. Кроме того, 35 млн долларов направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии COVID-19. Эти средства будут использованы на закупку необходимых материалов и оборудования в рамках мер реагирования на COVID-19, которые внедряет страна, проведение необходимого обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации в предоставлении гражданам важной публичной информации. Новые выделенные средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским учреждениям здравоохранения, которые оказывают услуги пациентам с COVID-19.

"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения. Пациенты будут иметь возможность выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета", - отметил Алекс Кремер, исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк согласился выделить Украине дополнительные средства на поддержку медицинской отрасли в рамках совместного проекта. Правительство получит дополнительные 35 млн долларов в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения "Улучшение охраны здоровья на службе у людей". Общий бюджет проекта составит 135 млн долларов.

Напомним, президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель увеличение финансовой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.