Во Всемирной организации туризма оценили убытки от коронавируса

Глава Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) Глория Гевара оценила убытки, которые может понести туристическая отрасль из-за вспышек коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

По словам Гевары, вспышки коронавируса в мире могут нанести туристической отрасли не менее 22 млрд долларов убытков. Расчеты основываются на опыте предыдущих кризисов, связанных с вирусами.

"Еще слишком рано, чтобы понять степень влияния, но WTTC совместно с Oxford Economics провели предварительные расчеты, согласно которым этот кризис обойдется отрасли минимум в 22 млрд долларов. Расчеты основываются на опыте предыдущих кризисов, таких как SARS или H1N1, и базируются на потере китайских туристов, которые путешествуют в этот период", - пояснила она.

Кроме того, Гевара обратилась к туристам с просьбой прислушаться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и правительств своих стран относительно особенностей путешествий в разные страны.

Напомним, ранее сообщалось, что ВМС США приняли решение о введении карантина для всех своих кораблей, которые делали остановки в Тихом океане. Карантин вводят из-за опасений, связанных с распространением коронавируса.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 28 февраля в мире зарегистрированы более 83 тысяч случаев заражения коронавирусом. Болезнь привела к смерти 2858 человек. Более 36,4 тысячи госпитализированных с симптомами коронавируса выздоровели.