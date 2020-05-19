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Всемирная ассамблея здравоохранения ​приняла резолюцию о COVID-19

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Документ был внесен Евросоюзом при поддержке еще более 100 стран

Участники 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения поддержали резолюцию, в которой говорится о необходимости проверить, какие меры приняли разные страны мира для борьбы с пандемией коронавируса. При этом в документе нет призыва выяснить происхождение вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Документ призывает в ближайшее время провести беспристрастную, независимую и всестороннюю оценку международной реакции на COVID-19. В документе не упоминается Китай, и нет призыва выяснить происхождение вируса.

Ни одна из стран - членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не высказала возражений по поводу резолюции. Документ был внесен Европейским союзом при поддержке еще более 100 стран.

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Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы провести международное расследование происхождения COVID-19.

Кроме того, спецслужбы Соединенных Штатов, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии подготовили доклад, в котором сообщалось, что китайское правительство намеренно скрывало или уничтожало доказательства вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января.

Автор: Валерия Мрачковская