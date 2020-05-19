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Всемирная ассамблея здравоохранения ​приняла резолюцию о COVID-19

Новости » Коронавирус     19.05.2020 - 16:33
Всемирная ассамблея здравоохранения ​приняла резолюцию о COVID-19
Фото: заседание Всемирной ассамблеи здравоохранения (flickr)

Документ был внесен Евросоюзом при поддержке еще более 100 стран

Участники 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения поддержали резолюцию, в которой говорится о необходимости проверить, какие меры приняли разные страны мира для борьбы с пандемией коронавируса. При этом в документе нет призыва выяснить происхождение вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Документ призывает в ближайшее время провести беспристрастную, независимую и всестороннюю оценку международной реакции на COVID-19. В документе не упоминается Китай, и нет призыва выяснить происхождение вируса.

Ни одна из стран - членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не высказала возражений по поводу резолюции. Документ был внесен Европейским союзом при поддержке еще более 100 стран.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы провести международное расследование происхождения COVID-19.

Кроме того, спецслужбы Соединенных Штатов, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии подготовили доклад, в котором сообщалось, что китайское правительство намеренно скрывало или уничтожало доказательства вспышки коронавируса в стране до официального признания 20 января.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Коронавирус
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