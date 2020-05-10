Ты - Вселенная: беременная Джамала очаровала уникальными фото с мамой

Артистка поздравила маму с Днем матери и опубликовала архивные фото
Джамала, которая сейчас беременна вторым ребенком, даже на самоизоляции не ленилась и регулярно восхищала поклонников стильными и яркими образами. Сегодня, 10 мая, певица поздравила свою маму с Днем матери и опубликовала на своей странице в Instagram множество архивных фотографий.
Артистка отметила, что ее мама – это самый родной и близкий человек на свете. При этом мама остается для певицы самым лучшим другом, который может все простить.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
"Самый родной, близкий, наиболее ранимый человек на свете - это мама. Мама прощает все. Лучший друг, строгий критик, ласковая, самая лучшая! Быть мамой - это быть всем! Ты для своего ребенка и защитник, и учитель, и помощник, и ласка, и забота, и любовь, и все вместе! В какой-то степени, как бы громко это ни звучало, ты - Вселенная! Потому что никто, ни один человек в мире не сможет понять потребности ребенка, как мама!" - написала Джамала.
Пользователи сети прокомментировали пост певицы.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что сегодня своих матерей поздравили также и другие украинские звезды.