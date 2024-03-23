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"Все швидко змінюється". В яких регіонах найбільше хворих на COVID

Фото: головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Гурковська

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус в Україні наразі фіксують у трьох областях. Хоча ситуація досить дінамічна та постійно змінюється.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів лікар-епідеміолог, спеціаліст в галузі громадського здоров'я і головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Найбільша кількість випадків реєструється в Рівненській, Дніпропетровській і в Хмельницькій областях, це така трійка станом на зараз. Але ситуація швидко змінюється, бо це дуже динамічна інфекція", - розповів він.

Як зазначив Кузін, відбулось повернення в регуляцію локальних карантинних обмежень, яка діяла у нас до пандемії.

"Якщо в якійсь області реєструємо епідпорогу, то локальним рішенням приймаємо певні карантинні обмеження. А загалом рекомендуємо носіння масок при відвідуванні громадських місць. Станом на зараз перевищення епідемічного порогу немає в жодній області країни", - констатував санлікар.

Він також додав, що десь місяць-півтора в Україні будуть спосерігатись в залишковій кількості гострі респіраторні вірусні інфекції, і потім вже тоді можна рахувати підсумки цього епідсезону.

Коронавірус в Україні

Торік у листопаді в Україні зафіксували новий підвид коронавірусу штаму Омікрон - "Арктур". Його виявили на Рівненщині. Пізніше в МОЗ уточнили, що все-таки йдеться про випадок нового субваріанта коронавірусу варіанта "Омікрон" під назвою "Пірола", а не "Арктур". Цей штам виявили у 20-річного хлопця.

Зазначимо, що за даними на кінець січня 2024 року в Україні зафіксували 17 штамів коронавірусу, у тому числі і новий штам - "Дженні".

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