"Все швидко змінюється". В яких регіонах найбільше хворих на COVID

"Найбільша кількість випадків реєструється в Рівненській, Дніпропетровській і в Хмельницькій областях, це така трійка станом на зараз. Але ситуація швидко змінюється, бо це дуже динамічна інфекція", - розповів він.

Як зазначив Кузін, відбулось повернення в регуляцію локальних карантинних обмежень, яка діяла у нас до пандемії.

"Якщо в якійсь області реєструємо епідпорогу, то локальним рішенням приймаємо певні карантинні обмеження. А загалом рекомендуємо носіння масок при відвідуванні громадських місць. Станом на зараз перевищення епідемічного порогу немає в жодній області країни", - констатував санлікар.

Він також додав, що десь місяць-півтора в Україні будуть спосерігатись в залишковій кількості гострі респіраторні вірусні інфекції, і потім вже тоді можна рахувати підсумки цього епідсезону.