"Все повернемо сторицею", - Данілов про помсту окупантам за вбитих у війні українців

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найкращою гарантією безпеки для України та світу є тільки системне, послідовне і методичне знищення "путінського фашистського утворення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок...", - написав Данілов.
У продовження він зауважив, що наша держава буде невпинно боротися з російським агресосром незважаючи на кількість ракет, що летять її небом.
"Немає сили, яка могла б нас зупинити, поки не будуть помщені всі 513 вбитих українських дітей, полеглі захисниці й захисники, кожна безневинна закатована українська душа. Все повернемо сторицею!", - наголосив секретар РНБО.
Він також подякував усім захисникам, рятувальникам та енергетикам, які сьогодні стали на спротив російським терористичним атакам.
Російські війська з ранку 2 січня завдали чергового масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Харків, Київ та область. Тривога у Києві тривала близько 6 години. За цей час ППО збила все БПЛА Shahed і більш 60 ракет Х-101/Х555Х-55 і десяток Х-47М2 "Кинжал".
На даний момент у Києві відомо про 27 постраждалих, загинула жінка. У Харкові - 45 осіб постраждали і загинула 91-річна жінка. У Київській області відомо про 7 поранених та двох загиблих. Детальніше – у матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.