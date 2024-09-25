"Все ампутовано". Базилевич вперше висловився про втрату сім'ї від удару РФ по Львову

Що розповів Ярослав Базилевич

"Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком, я мав скарб і завжди розумів, що це скарб - мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей", - написав Базилевич у своєму дописі.

Він наголосив, що весь час пишався ними й пишається надалі.

"У них мало бути все попереду, у кожної з них... В одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, які вони всі четверо, кожна по своєму, давали мені впродовж нашого спільного життя", - додав Ярослав.

Він визнав, що сьогодні має "найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади", адже "все решта - ампутовано".

"То ж прошу допомоги у створенні Сталого стипендіального фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич, щоб світ пам'ятав їхні імена", - підсумував чоловік.

Допис Ярослава Базилевича (скриншот: facebook.com/jarko.bazylevych)