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ВРП тимчасово відсторонила суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Фото: Олексій Тандир (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Рішення ВРП було ухвалилено одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВРП.

Таким чином, Вища рада правосуддя погодила клопотання заступника Генерального прокурора. Рішення сьогодні на засіданні підтримали усі присутні на засіданні ВРП - 13 членів.

Це означає, що суддю Тандира відсторонено від виконання своїх обов’язків до 25 липня, а значить до закінчення досудового слідства.

Смертельна ДТП в Києві на блокпосту

Нагадаємо, що вночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на блокпості в Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії. Від отриманих травм військовий загинув на місці події.

Після чого було затримано суддю і стало відомо, що він міг сісти за кермо у стані спяніння. Втім, Тандир відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків. В результаті правоохоронці через суд отримали дозвіл на примусову експертизу.

Однак згодом прокурори уточнили, що суддя добровільно погоджувався здати лише частину аналізів.Як заявляли в ДБР, результати експертиз мають бути протягом 5-7 днів.

Зазначимо, що судді Тандиру оголосили підозру (йому загрожує до 10 років ув'язнення). А вже 27 травня його арештували на два місяці без можливості внесення застави.

Детальніше про резонансну ДТП читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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