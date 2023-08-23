ua en ru
Ср, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Врожай кавунів в Україні суттєво перевищив прогнози

Україна, Середа 23 серпня 2023 13:59
UA EN RU
Врожай кавунів в Україні суттєво перевищив прогнози Фото: Врожай кавунів в Україні перевищив прогнози (GettyImages-)
Автор: Олександр Білоус

Станом на середину серпня аграрії зібрали 50,4 тис. тонн баштанних культур, що на 20,7% більше від прогнозованого врожаю. З них кавунів 38 тис. тонн та динь - 12,4 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Наразі площа, з якої вже зібрано баштанні культури, становить 6,2 тис. га. Середня врожайність з гектару 81,5 ц.

Найбільше виробництво та найвища врожайність баштанних станом на серпень у Вінницькій. В області вже зібрано 12,6 тис. тонн з врожайністю 140 ц/га.

Серед лідерів зі збору площ кавунів є Одеська область - 1,3 тис. га, Полтавська - 0,7 тис. га, Вінницька - 0,6 тис. га та Дніпропетровська - 0,5 тис. га.

Врожай-2023

Нагадаємо, в Україні спостерігається брак пропозиції кавунів через те, що значна частина цих фруктів вирощувалася у Херсонський області, частина якої зараз окупована російськими військами.

Раніше Міністерство аграрної політики та продовольства України оновило прогноз урожаю у 2023 році.

Хоча загальна площа посівних ярих та озимих зернових цього року була меншою на 980 тис. га, ніж торік, і становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній урожайності зернових культур (до 51,8 ц/га).

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати зернових у наступних обсягах: пшениці - 20,9 млн тонн, ячменю - 5,8 млн тонн та кукурудзи - 28,1 млн тонн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти Міністерство аграрної політики
NEWS
Кримська платформа. Що на порядку денному третього саміту з деокупації
Кримська платформа. Що на порядку денному третього саміту з деокупації
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам