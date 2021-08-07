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Во время захвата города Зарандж в Афганистане был убит представитель правительства

Автор: Наталья Скороход

Боевики движения "Талибан" захватили столицу афганской провинции Нимроз город Зарандж. Во время атаки был убит высокопоставленный сотрудник правительства Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

талибы убили главу правительственного информационного и информационного центра в Кабуле Даву Хана Менапала.

Напомним, талибы захватили город Зарандж в Афганистане. Большая часть города была захвачена без боя.

Ранее сообщалось, что талибы напали на дом министра обороны Афганистана. В результате нападения есть убитые и раненые.

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Афганистан