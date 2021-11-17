Время введения уже наступило. 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки

Около 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки. Глава Минздрава Виктор Ляшко обратился к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление министра на брифинге.

Тем, кто еще не получил второй прививки, он напомнил о необходимости получения полного курса вакцинации.

"Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли по свою 2 вторую дозу несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации", - заявил он.