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За время войны оккупанты убили в Донецкой области 334 человека, - ОВА

Фото: за время войны оккупанты убили в Донецкой области 334 человека (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские солдаты убили в Донецкой области уже 334 гражданских. Еще 1013 мирных жителей были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой области Павла Кириленко.

В течение 8 мая россияне убили еще четырех мирных жителей Донбасса: двоих в Очеретином, по одному в Нью-Йорке и Угледаре. Еще 8 человек из-за обстрелов получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана шести гражданским, раненым в Луганской области.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, украинские военные на фронте в Донецкой и Луганской областях за прошедшую неделю отбили 71 атаку войск РФ, и нанесли противнику существенные потери в живой силе и технике.

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Донецк