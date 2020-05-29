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Во время протестов в США расстреляли семь человек

Новости » В мире     29.05.2020 - 16:46
Во время протестов в США расстреляли семь человек
Фото: беспорядки в США (twitter.com/CGTNOfficial)

Двое раненных были прооперированы, один - в тяжелом состоянии

В Соединенных Штатах продолжаются массовые беспорядки в результате протестов против насилия со стороны полиции. В крупнейшем городе штата Кентукки - Луисвилл, во время беспорядков неизвестные расстреляли семерых демонстрантов.

Об этом сообщает NBCNews.

По словам мэр Луисвилля Грега Фишера, в результате инцидента семеро человек получили ранения. Из них двоим была проведена операция. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

При этом правоохранители отметили, что никто из полицейских не применял оружие.

Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени. Акция протеста была организована в память о погибшей 13 марта Брионе Тейлор, которая получила смертельное ранение в результате спецоперации полиции.

Несмотря на заявления полицейских, некоторые очевидцы утверждают, что видели, как один из правоохранителей стрелял по толпе демонстрантов из пейнтбольного ружья.

Отметим, в США вспыхнули массовые беспорядки после убийства при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Во время беспорядков в Миннеаполисе демонстранты сожгли полицейский участок.

Также сообщалось, что протесты, переросшие в беспорядки, прошли и в других американских городах.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипротестСтрельба
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