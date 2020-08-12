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Во время протеста в Беларуси задержали 9 украинцев и избили журналиста

Минск, Среда 12 августа 2020 11:33
Во время протеста в Беларуси задержали 9 украинцев и избили журналиста
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Избили украинского фотокорреспондента агентства Associated Press

Во время масштабных протестов в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 граждан Украины. Журналиста уже выписали из больницы.

Об этом сообщает "Суспильне", ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел.

По данным МИД, украинцев задержали в городе Витебск. Причина - "административные правонарушения".

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Сейчас посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.

Кроме того, в ходе протестов в Беларуси против действующей власти задержали как минимум трех граждан Польши.

Напомним, главы МИД Евросоюза собирают чрезвычайную видеоконференцию из-за ситуации в Беларуси.

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