За время пандемии COVID-19 подтвердили у 3 тысяч медиков и тысячи детей, - Степанов

За время пандемии вирус COVID-19 в Украине подтвердили у более 3 тысяч медиков и более тысячи детей. Об этом на брифинге в понедельник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом, по его словам, вылечились от коронавируса 3288 человек.

"В целом за все время пандемии заболело 15 тысяч 648 человек. Из них 1083 ребенка, а также 3 026 медработников. В общем выздоровели 3 288 человек. А летальных исходов - 408", - сообщил Степанов.

Напомним, ранее Степанов отметил, что в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных COVID-19 в Украине.

Также сообщалось, что за последние сутки в трех областях Украины не подтвердили ни одного нового случая коронавирусной болезни. Меньше всего случаев за время пандемии зафиксировано в Луганской (42), Черниговской (77) и Донецкой (100 случаев) областях.

Кроме этого, сегодня в Украине начинается первый этап смягчения карантинных ограничений, снятие которых будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни. Минздрав также опубликовал рекомендации бизнесу на период смягчения карантина. Для всех видов бизнеса есть ряд основных требований.

Ранее РБК-Украина писало, что за сутки в Украину вернулись более 560 граждан. Всех отправили на домашнюю самоизоляцию. Повышенной температуры у прибывших украинцев не зафиксировали.