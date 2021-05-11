Во время обысков в Крыму силовики застрелили мужчину

Во время сегодняшних обысков в оккупированном Крыму силовики застрелили уроженца Узбекистана Аюба (Наби) Рахимова. Правозащитники заявляют, что при обысках у него раздавалась стрельба.

По ее словам, инцидент произошел во время обысков у Рахимова в симферопольском микрорайоне Дубки. Она также подчеркнула, что, по версии силовиков, он якобы оказывал им сопротивление при обыске.

"Его супругу Сахибу Рахимову вместе с сыном до сих пор не могут найти. Ее увез после обыска в их доме в селе Заветное Советского района Крыма начальник отделения по вопросам миграции. Соседи и односельчане массово подают заявления в полицию о пропаже его супруги и 15-летнего сына", - добавила Зудиева.

Правозащитная организация "Крымская солидарность" пишет, что рано утром во время обысков у Рахимова во дворе бегали люди и была слышна стрельба. Украинская прокуратура АР Крым также заявила, что во время сегодняшнего обыска в Дубках при неизвестных обстоятельствах был убит уроженец Узбекистана.

"Сейчас прокуратура автономии принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств происшествия и его дальнейшей правовой квалификации", - говорится в сообщении.