Во временно оккупированном Крыму местных жителей заставляют клеить на автомобили букву "Z"

Во временно оккупированном Крыму российские власти пропагандируют войну против Украины. Всех крымчан призывают маркировать свои транспортные средства буквой "Z".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.
Сообщается, что на полуострове инициирована акция "Своих не бросаем", в рамках которой крымчан призывают наклеить на свои автомобили букву "Z" - маркировка российской военной техники.
В частности, эту букву размещают на общественном транспорте. К тому же водителям коммунального предприятия "Крымтроллейбус", которые отказываются ездить на маркированном транспорте, угрожают увольнением.
Кроме того, "полиция" и российское ФСБ вносят таких людей в списки "неблагонадежных".
Отмечается, что на автобусах частных транспортных компаний такие буквы отсутствуют, ведь многие водители-крымских татар выступают категорически против такой инициативы оккупационной власти.
"Под действие пропагандистской акции "Своих не бросаем" попали и работники бюджетной сферы. Их также заставляют наклеивать на частный транспорт символику. А контроль за выполнением "приказов" возложен на руководителей", - говорится в сообщении.
Как известно, такая агитация и пропаганда войны среди мирного населения оккупированных территорий является грубым нарушением деклараций Генеральной Ассамблеи ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о защите гражданского населения, которое находится на оккупированной территории.
Ранее мы сообщали, что оккупанты похищают мирных украинцев, чтобы потом выдать их за "военнопленных".
Напомним, война РФ против Украины продолжается 42-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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